В Пензе почти 5 тыс. заявок на путевки в детские лагеря оставлено за полдня Общество

Пенза, 10 февраля 2017. PenzaNews. Около 5 тыс. заявок на приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря оформлено в Пензе за пять часов после старта регистрации, которая началась как в электронной очереди, так и в администрациях районов города в 9.00 пятницы, 10 февраля.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно данным, размещенным на сайте Leto58.ru, по данным на 14.00 в Железнодорожном районе в очередь на путевки встали 950 человек, в Ленинском — более 720, в Октябрьском — свыше 1 тыс. 800, в Первомайском — почти 1 тыс. 250.

В связи с тем, что электронная очередь формировалась в Пензе впервые, специалисты районных администраций заранее провели работу с родителями школьников, разъяснив им преимущества регистрации заявки из дома с помощью личного компьютера. Это позволило сократить реальные очереди.

Вместе с тем некоторые родители предпочли воспользоваться помощью при оформлении заявки.

Как сообщила ИА «PenzaNews» главный специалист по работе с молодежью администрации Железнодорожного района Пензы Надежда Гаранина, с этой целью двери здания были открыты уже в 6.00.

«Все желающие могли зайти, присесть в вестибюле. Тем временем мы проверили наличие необходимых документов. Если каких-то недоставало, они смогли съездить домой, донести документы», — пояснила собеседница агентства.

По словам Надежды Гараниной, в 9.00 к работе приступили пять специалистов, в запасе было три резервных компьютера.

«Большинство регистрировались самостоятельно через Интернет», — отметила она.

Читайте также

В Пензе 10 февраля стартует регистрация в электронной очереди на путевки в лагеря

Надежда Гаранина добавила, что родителям не удалось избежать ошибок — были случаи, когда они неверно указывали адрес электронной почты или данные свидетельства о рождения, после чего обращались в администрацию с просьбой внести правки.

Говоря о том, в какие лагеря родители стремятся отправить школьников, специалист администрации Железнодорожного района Пензы подчеркнула, что сейчас ведется лишь запись в общую очередь, а сами путевки будут распределяться ориентировочно не раньше середины апреля.

«Но предпочтения высказывают — это «Строитель», «Заря», — резюмировала она.