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В Заречном школьникам рассказали о важности раздельного сбора отработанных батареек

10:00 | 11.02.2017 | Общество

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Заречный, 11 февраля 2017. PenzaNews. Правила правильного сбора отработанных батареек с целью их последующей переработки стали главной темой экологического урока, состоявшегося для учащихся 6 классов школы №218 города Заречного Пензенской области в минувшую пятницу, 10 февраля.

В Заречном школьникам рассказали о важности раздельного сбора отработанных батареек

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Занятие провела инженер по охране окружающей среды управления природными ресурсами города Ирина Зайцева.

Школьникам были показаны познавательные видеоролики о производстве и утилизации батареек.

Затем им раздали листовки «Сдал батарейку — спас ежика», в которых разъясняется, что содержащиеся в одной пальчиковой батарейке вещества при попадании в почву загрязняют участок земли площадью 20 кв. метров, то есть территорию обитания одного ежа, двух кротов, нескольких тысяч дождевых червей и место произрастания двух деревьев.

«В Заречном выбросить использованные батарейки можно в ящики, размещенные на контейнерных площадках города, и в специальную тару, установленную в школах. Таким образом в 2013 году было собрано 199 кг батареек, в 2014 — 332 кг, в 2015 — 396 кг, а в 2016 — уже 431 кг», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в управлении общественных связей Заречного.
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