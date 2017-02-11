В Заречном школьникам рассказали о важности раздельного сбора отработанных батареек Общество

Заречный, 11 февраля 2017. PenzaNews. Правила правильного сбора отработанных батареек с целью их последующей переработки стали главной темой экологического урока, состоявшегося для учащихся 6 классов школы №218 города Заречного Пензенской области в минувшую пятницу, 10 февраля.

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Занятие провела инженер по охране окружающей среды управления природными ресурсами города Ирина Зайцева.

Школьникам были показаны познавательные видеоролики о производстве и утилизации батареек.

Затем им раздали листовки «Сдал батарейку — спас ежика», в которых разъясняется, что содержащиеся в одной пальчиковой батарейке вещества при попадании в почву загрязняют участок земли площадью 20 кв. метров, то есть территорию обитания одного ежа, двух кротов, нескольких тысяч дождевых червей и место произрастания двух деревьев.

«В Заречном выбросить использованные батарейки можно в ящики, размещенные на контейнерных площадках города, и в специальную тару, установленную в школах. Таким образом в 2013 году было собрано 199 кг батареек, в 2014 — 332 кг, в 2015 — 396 кг, а в 2016 — уже 431 кг», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в управлении общественных связей Заречного.