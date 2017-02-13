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В Пензе подано более 6 тыс. заявок на путевки в детские лагеря

12:56 | 13.02.2017 | Общество

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Пенза, 13 февраля 2017. PenzaNews. Более 6 тыс. человек зарегистрировано в электронной очереди на приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря в Пензе.

В Пензе подано более 6 тыс. заявок на путевки в детские лагеря

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На утро 13 февраля в электронной очереди зарегистрировано 6 тыс. 122 человека. Портал работает круглосуточно, и у жителей города есть возможность зарегистрировать ребенка в любое время», — сообщила председатель комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Пензы Наталья Озерова в ходе совещания в мэрии.

Она отметила, что одной из наиболее распространенных ошибок является неверное указание места регистрации ребенка.

Наталья Озерова пояснила, что следует указывать адрес одного из родителей, если ребенку не исполнилось 14 лет, а в противном случае — адрес из паспорта подростка.

«По всем вопросам оказываем консультации как в районных администрациях, так и в комитете», — добавила она.

Председатель горспорткомитета отметила, что все путевки будут выдаваться в районных администрациях.

Мэр Виктор Кувайцев поручил продолжить контроль за работой портала, сообщает пресс-служба администрации Пензы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», регистрация в электронной очереди на путевки в детские оздоровительные лагеря стартовала в минувшую пятницу, 10 февраля. За полдня было оставлено почти 5 тыс. заявок.
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