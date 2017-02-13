В одном из бизнес-инкубаторов Сердобска начали продавать фермерские продукты Общество

Сердобск, 13 февраля 2017. PenzaNews. Фермерский уголок открыт на базе бизнес-инкубатора, расположенного на улице Чайковского в Сердобске Пензенской области.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» ГКУ «Пензенское региональное объединение бизнес-инкубаторов» Константин Семин, его работу организовали три фермера, которые объединились с целью совместного продвижения своего дела.

«Мы с ними месяца два или три работали. Они решили создать микропредприятие, продают продукцию собственного производства», — пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что в настоящее время покупателям предлагают мед и мясо, планируется продавать молочную продукцию и рыбу.

Константин Семин уточнил, что фермерский уголок стал популярным с первых дней работы.

«Я удивился сам — не надеялся, что так будет. Мне это казалось очередной абсурдной идеей. Но почему-то местное население когда увидело свинину с прослойкой сала, которой нет в магазинах уже сто лет, потянулось сразу», — сказал директор ГКУ «ПРОБИ».

По словам Константина Семина, цены на предлагаемую продукцию сопоставимы с магазинными.

«Может быть, чуть-чуть подороже, но, я думаю, качество совершенно другое», — предположил он.

Отвечая на вопрос о том, не противоречит ли открытие продуктового отдела идее создания бизнес-инкубаторов, Константин Семин подчеркнул, что такие учреждения призваны содействовать развитию бизнеса, а одной из самых больших трудностей продвижения фермерских товаров является выход на рынки сбыта.

«В Сердобске два бизнес-инкубатора. Один из них всем оснащен, отремонтирован полностью. Этот немного хуже. […] Если там рядом есть новый бизнес-инкубатор, который дает все идентичные услуги, какие есть в пензенских, то в стареньком путь будет сельское хозяйство развиваться. Я не вижу ничего плохого, потому что наладить сбыт — это тяжело», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что от открытия фермерского уголка выиграли и предприниматели, и покупатели.

«Население в Сердобске получит свежие продукты — это более чем хорошо. Предприниматель сможет выжить и, может быть, дальше развиться», — резюмировал Константин Семин.