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Отремонтировать «Росток» в Пензе намечено ко Дню Победы

13:05 | 14.02.2017 | Общество

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Пенза, 14 февраля 2017. PenzaNews. Работы по ремонту монумента «Росток» и прилегающей к нему смотровой площадки на набережной реки Суры в Пензе необходимо завершить до Дня Победы. Такое поручение дал мэр Виктор Кувайцев в ходе выездного совещания во вторник, 14 февраля.

Отремонтировать «Росток» в Пензе намечено ко Дню Победы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Ко Дню Победы смотровая площадка и обелиск должны приобрести благоустроенный вид», — сказал он.

Глава администрации Пензы обратил внимание на необходимость строгого выполнения мероприятий дорожной карты, чтобы все работы были сделаны в установленные сроки.

По словам начальника управления градостроительства и архитектуры мэрии Магомеда Агамагомедова, на сегодняшний день демонтировано мощение из бетонной плитки у монумента. Он пояснил также, что на объект поставлены плиты в объеме более 7 тыс. кв. метров, а также проведены подготовительные работы в части комплектования материалами для переустройства водопровода, и установлены инвентарные леса.

В настоящее время подрядчики занимаются демонтажем системы стеклянных полотен и металлических креплений стелы с барельефом, сообщает пресс-служба мэрии.
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