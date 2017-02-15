В Неверкинском районе проведут межевание 15 кладбищ после прокурорской проверки Общество

Неверкино, 15 февраля 2017. PenzaNews. Межевание земельных участков, на которых расположены места захоронений, будет проведено в 15 сельсоветах в Неверкинском районе Пензенской области после выявления прокуратурой нарушений земельного законодательства.

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«На территории 15 сельсоветов имеются кладбища, не состоящие на балансе администраций сельсоветов и не числящиеся в реестре муниципальной собственности. Межевание этих земельных участков не проводилось, границы не устанавливались, право муниципальной собственности на них не регистрировалось», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова..

Она уточнила, что в адрес глав сельсоветов было внесено 15 представлений об устранении нарушений земельного законодательства.

«По итогам их рассмотрения 15 должностных лиц органов местного самоуправления привлечено к дисциплинарной ответственности», — добавила собеседница агентства.

По ее словам, в повестку заседаний комитетов местного самоуправления 15 сельсоветов на февраль 2017 года включены вопросы о внесении изменений в бюджеты в целях выделения денежных средств на межевание данных участков.