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В Неверкинском районе проведут межевание 15 кладбищ после прокурорской проверки

08:32 | 15.02.2017 | Общество

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Неверкино, 15 февраля 2017. PenzaNews. Межевание земельных участков, на которых расположены места захоронений, будет проведено в 15 сельсоветах в Неверкинском районе Пензенской области после выявления прокуратурой нарушений земельного законодательства.

В Неверкинском районе проведут межевание 15 кладбищ после прокурорской проверки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На территории 15 сельсоветов имеются кладбища, не состоящие на балансе администраций сельсоветов и не числящиеся в реестре муниципальной собственности. Межевание этих земельных участков не проводилось, границы не устанавливались, право муниципальной собственности на них не регистрировалось», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова..

Она уточнила, что в адрес глав сельсоветов было внесено 15 представлений об устранении нарушений земельного законодательства.

«По итогам их рассмотрения 15 должностных лиц органов местного самоуправления привлечено к дисциплинарной ответственности», — добавила собеседница агентства.

По ее словам, в повестку заседаний комитетов местного самоуправления 15 сельсоветов на февраль 2017 года включены вопросы о внесении изменений в бюджеты в целях выделения денежных средств на межевание данных участков.
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