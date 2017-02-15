09:26:13 Среда, 15 февраля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
РЕЙТИНГИ СМИ «Медиалогия» включила ИА «PenzaNews» в топ-5 самых цитируемых медиаресурсов Пензенской области

Иван Белозерцев поздравил ветеранов с 28-й годовщиной вывода войск из Афганистана

08:58 | 15.02.2017 | Общество

Печать

Пенза, 15 февраля 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обратился к воинам-интернационалистам по случаю 28-й годовщины вывода советских войск из Афганистана.

Иван Белозерцев поздравил ветеранов с 28-й годовщиной вывода войск из Афганистана

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В день памяти о наших соотечественниках, исполнявших служебный долг за пределами Родины, в день 28-й годовщины вывода советских войск из Афганистана мы вспоминаем тех, кто отстаивал национальные интересы нашего государства в горячих точках планеты, защищал честь и достоинство страны, обеспечивал безопасность ее граждан на дальних рубежах», — отметил он.

Глава региона подчеркнул, что подвиг воинов, отдавших жизнь в бою, будет жить в сердцах сегодняшнего и грядущих поколений.

«Выражаю искреннюю благодарность ветеранам боевых действий и представителям Вооруженных сил РФ, стоящим на страже сегодня, за самоотверженное служение Родине, за доблесть и честное исполнение воинского долга, за мужество и героизм, за вклад в укрепление обороноспособности Российской Федерации. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, счастья, новых свершений на благо нашей любимой Родины — России!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области появилась на свет первая за два года тройня За несанкционированную свалку в Белинском районе «Чистый город» заплатит 25 тыс. рублей
В Пензе с Привокзальной площади эвакуировали 6 машин, мешавших уборке снега В Неверкинском районе проведут межевание 15 кладбищ после прокурорской проверки
Административная комиссия Железнодорожного района Пензы выписала штрафы на 43 тыс. рублей В Пензе дан старт акции «Дарите книги с любовью»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама