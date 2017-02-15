Иван Белозерцев поздравил ветеранов с 28-й годовщиной вывода войск из Афганистана Общество

Пенза, 15 февраля 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обратился к воинам-интернационалистам по случаю 28-й годовщины вывода советских войск из Афганистана.

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«В день памяти о наших соотечественниках, исполнявших служебный долг за пределами Родины, в день 28-й годовщины вывода советских войск из Афганистана мы вспоминаем тех, кто отстаивал национальные интересы нашего государства в горячих точках планеты, защищал честь и достоинство страны, обеспечивал безопасность ее граждан на дальних рубежах», — отметил он.

Глава региона подчеркнул, что подвиг воинов, отдавших жизнь в бою, будет жить в сердцах сегодняшнего и грядущих поколений.

«Выражаю искреннюю благодарность ветеранам боевых действий и представителям Вооруженных сил РФ, стоящим на страже сегодня, за самоотверженное служение Родине, за доблесть и честное исполнение воинского долга, за мужество и героизм, за вклад в укрепление обороноспособности Российской Федерации. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, счастья, новых свершений на благо нашей любимой Родины — России!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.