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За несанкционированную свалку в Белинском районе «Чистый город» заплатит 25 тыс. рублей

09:19 | 15.02.2017 | Общество

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Пенза, 15 февраля 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. рублей назначено ООО «Чистый город» за несанкционированную свалку на территории Невежкинского сельсовета Белинского района Пензенской области.

За несанкционированную свалку в Белинском районе «Чистый город» заплатит 25 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На земельном участке сельскохозяйственного назначения общей площадью 5 га, принадлежащем ООО «Чистый город» на праве собственности, выявлена несанкционированная свалка твердых бытовых отходов и мусора на площади 150 кв. метров», — сообщила ИА «PenzaNews» специалист по связям с общественностью управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области Лариса Якушкина.

Она уточнила, что в отношении должностного лица был составлен протокол в соответствии с ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв».

«Было вынесено постановление о привлечении к административной ответственности, которое не обжаловалось и вступило в законную силу», — добавила собеседница агентства.
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