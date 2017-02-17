Арбитражный суд Пензенской области в 2016 году удовлетворил около 80% исков Общество

Пенза, 17 февраля 2017. PenzaNews. Арбитражный суд Пензенской области удовлетворил заявленные требования по 11 тыс. 110 делам в 2016 году, что составляет 77% от общего объема. Об этом сообщил председатель суда Константин Друзь в ходе совещания в пятницу, 17 февраля.

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«В 2016 году в Арбитражный суд Пензенской области поступило на рассмотрение 16 тыс. 198 заявлений», — сказал он, отметив, что это на 8% больше, чем годом ранее.

Константин Друзь добавил, что количество заявлений о банкротстве выросло более чем в три раза.

«В 2016 году таких заявлений в Арбитражный суд поступило 586», — уточнил он, пояснив, что одной из причин роста их числа стало вступление в действие закона о банкротстве граждан.

«Возвращено заявлений 1 тыс. 785 по сравнению с 576 в 2015 году», — сообщил председатель суда.

Константин Друзь отметил, что по существу было рассмотрено 14 тыс. 348 заявлений, из них 48% — в порядке упрощенного производства.