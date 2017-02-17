В апелляции обжаловано свыше 1 тыс. судебных актов Арбитражного суда Пензенской области Общество

Пенза, 17 февраля 2017. PenzaNews. 1 тыс. 387 судебных актов Арбитражного суда Пензенской области обжаловано в апелляционном порядке в 2016 году. Об этом сообщил председатель суда Константин Друзь в ходе совещания, состоявшегося в пятницу, 17 февраля.

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По его словам, это составляет около 10% от общего количества рассмотренных дел.

«По состоянию на 30 декабря 2016 года апелляционной инстанцией было рассмотрено 1 тыс. 379 дел. При этом были изменены или отменены судебные акты по 141 делу, что составляет 1% от общего количества дел, рассмотренных в первой инстанции», — добавил председатель суда.

Он уточнил, что по 16 делам судебные акты были отменены в связи с утверждением мирового соглашения, отказом от иска или с оставлением иска без рассмотрения.

Константин Друзь отметил, что количество отмененных актов без учета перечисленных составило 126.

«В кассационную инстанцию [Арбитражный суд Поволжского округа] в 2016 году было направлено на рассмотрение 567 дел. По состоянию на 30 декабря 2016 года кассационной инстанцией было рассмотрено 464 дела, из них отменены или изменены — 63 судебных акта», — сообщил он.

По словам председателя суда, 52 отмененных или измененных акта были переданы на новое рассмотрение.

«В Верховный суд Российской Федерации направлялось на рассмотрение 11 дел, из которых были отменены судебные акты всех инстанцией […] по двум делам», — сказал Константин Друзь.