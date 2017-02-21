19:33:10 Вторник, 21 февраля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Около 50 жителей Пензы приняли участие в донорской акции

14:41 | 21.02.2017 | Общество

Печать

Пенза, 21 февраля 2017. PenzaNews. Около 50 жителей Пензы приняли участие в донорской акции, посвященной Дню российских студенческих отрядов, которая состоялась в доме молодежи во вторник, 21 февраля.

Около 50 жителей Пензы приняли участие в донорской акции

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Подобные акции мы стараемся проводить ежеквартально. На этот раз она объединила представителей ведущих студотрядов, горожан и просто студентов», — сообщил ИА «PenzaNews» руководитель пензенского регионального отделения Российских студенческих отрядов (РСО) Артем Колобов.

Он отметил, что для сдачи крови в этот день пришли бойцы отрядов «Колорит», «Вертикаль», «Спектр», «Максимум», «Созвездие», «Феникс» и недавно созданного стройотряда «Сириус».

«Параллельно с этой акцией мы проводили сбор средств на благотворительность. В итоге нам удалось собрать порядка 3,5 тыс. рублей. Многие доноры вносили пожертвования из средств, полученных в качестве компенсации за сдачу крови. Деньги будут направлены в один из детских фондов на лечение. В какой именно, будет решено в ближайшее время», — добавил собеседник агентства.
Актуальное
Читайте также
В Пензе открыт консультационный кабинет для инвалидов по вопросам занятости В план Поискового движения России включено шесть мероприятий пензенских отрядов
В пензенском зоопарке отметят день рождения бурых медведей Жителей двух подъездов общежития на улице Ударной попросили съехать до 6 марта
Под Пензой отработали действия в случае паводка Четверо пензенских гимнастов будут отстаивать честь региона на чемпионате России
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама