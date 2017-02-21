Около 50 жителей Пензы приняли участие в донорской акции Общество

Пенза, 21 февраля 2017. PenzaNews. Около 50 жителей Пензы приняли участие в донорской акции, посвященной Дню российских студенческих отрядов, которая состоялась в доме молодежи во вторник, 21 февраля.

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«Подобные акции мы стараемся проводить ежеквартально. На этот раз она объединила представителей ведущих студотрядов, горожан и просто студентов», — сообщил ИА «PenzaNews» руководитель пензенского регионального отделения Российских студенческих отрядов (РСО) Артем Колобов.

Он отметил, что для сдачи крови в этот день пришли бойцы отрядов «Колорит», «Вертикаль», «Спектр», «Максимум», «Созвездие», «Феникс» и недавно созданного стройотряда «Сириус».

«Параллельно с этой акцией мы проводили сбор средств на благотворительность. В итоге нам удалось собрать порядка 3,5 тыс. рублей. Многие доноры вносили пожертвования из средств, полученных в качестве компенсации за сдачу крови. Деньги будут направлены в один из детских фондов на лечение. В какой именно, будет решено в ближайшее время», — добавил собеседник агентства.