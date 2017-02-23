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В Пензе улицу Карла Маркса перекроют на время проведения Масленицы в парке

10:17 | 23.02.2017 | Общество

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Пенза, 23 февраля 2017. PenzaNews. Улица Карла Маркса в Пензе — на участке от улицы Красной до входа в центральный парк культуры и отдыха имени В.Г. Белинского — будет закрыта для транспорта в предстоящее воскресенье, 26 февраля, с 6.00 до 20.00 в связи с проведением фольклорного праздника «Широкая Масленица». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

В Пензе улицу Карла Маркса перекроют на время проведения Масленицы в парке

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В администрации города призвали пензенцев по возможности воспользоваться общественным транспортом, так как количество парковочных мест вблизи ЦПКиО ограничено.

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Доехать до парка из центра Пензы можно на маршрутных такси №№1, 5, 7, 9М, 21, 29, 93 и 418, из микрорайонов Арбеково и Терновка — на автобусе №30.

Тем, кто все же решит приехать в парк на автомобиле, предлагается оставить машину на многоуровневом паркинге на пересечении улиц Володарского и Кураева, на Советской площади, у здания бывшего кинотеатра «Родина», на улицах Московской, Красной, перед входом на Олимпийскую аллею и вдоль нее, у дома офицеров, у спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» или в других местах, где не запрещена стоянка.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», празднование Масленицы в центральном парке культуры и отдыха имени В.Г. Белинского в Пензе начнется в воскресенье, 26 февраля, в полдень. Сожжение чучела состоится в 19.00.
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