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Празднование Масленицы в центральном парке Пензы начнется 26 февраля в полдень

09:49 | 12.02.2017 | Общество

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Пенза, 12 февраля 2017. PenzaNews. Фольклорный праздник «Широкая Масленица» начнется в центральном парке культуры и отдыха имени В.Г. Белинского в воскресенье, 26 февраля, в 12.00.

Празднование Масленицы в центральном парке Пензы начнется 26 февраля в полдень

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Развлечения ждут гостей на пяти площадках.

На сцене Видовой аллеи у планетария будет организована концертно-развлекательная программа от коллективов центра культуры и досуга, выступят учащиеся детских музыкальных школ №2 и №12.

На танцплощадке продолжит свою работу ледяной городок «Зимняя сказка». Смельчаки смогут посостязаться в ловкости и сноровке, приняв участие в старинной русской забаве «Достань петуха». В качестве подарка они получат живого петуха или приз.

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На сцене у зала игровых автоматов выступят ансамбли «Славяне» и «Российские березы», а также вокально-эстрадная студия «Маэстро».

На других аллеях парка будут проводиться спортивные состязания, эстафеты, игры и конкурсы. Развлекать гостей будут ростовые куклы и скоморохи. Все желающие смогут приобрести сувениры народных умельцев, а также попробовать различные угощения — блины выпечку и шашлык.

Сожжение чучела Масленицы состоится в парке имени В.Г. Белинского в 19.00.

После этого начнется дискотека, во время которой запланировано выступление файер-коллектива «Солтис».
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