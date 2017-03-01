В Пензе наглядно представят план работ по проекту «Безопасные и качественные дороги» Общество

Пенза, 1 марта 2017. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев поручил представителям МКУ «Рекламная служба города Пензы» подготовить презентацию, в которой будут отражены работы, запланированные в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», а также показано нынешнее положение дел.

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«Нам важно обозначить, какие работы будут проведены на каждом конкретном участке и что мы получим в результате выполнения мероприятий в рамках программы: где будут обновляться светофорные объекты, дополнительно обустраиваться регулируемые перекрестки, зоны ограждений, исключающие несанкционированный выход пешеходов на проезжую часть, меняться бортовой камень и ремонтироваться дорожное полотно», — сказал он в ходе выездного совещания, проведенного в среду, 1 марта.

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Глава администрации города в очередной раз потребовал, чтобы ответственные лица довели до ресурсоснабжающих организаций перечень дорог, которые будут приведены в порядок в 2017 и 2018 годах.

«Ремонт инженерных сетей на тех участках, которые значатся в списке проекта «Безопасные и качественные дороги», должен осуществляться заблаговременно. Нельзя допускать, чтобы вскрышные мероприятия нарушали целостность отремонтированного дорожного покрытия», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Пензенская область стала участником приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», который предполагает приведение в нормативное состояние и развитие дорог городских агломераций.

В пензенскую агломерацию вошли города Пенза и Заречный, а также Засечный сельсовет. Общая протяженность автодорог, включенных в агломерацию, составила более 881 км, из них в Пензе — 698 км.

В 2017 году в Пензе планируется провести ремонт на 61 улице на площади около 713 тыс. кв. метров, работы по замене дорожного бордюрного камня общей протяженностью 80,7 тыс. погонных метров и 365 погонных метров тротуарного бордюрного камня, по восстановлению 64 светофорных объектов, установке свыше 2 тыс. дорожных знаков, обустройству новых ограждений и искусственных неровностей. Также намечена комплексная реконструкция участка автодороги протяженностью 1,1 км по улице Антонова.

Финансирование в 2017 году составит 1,03 млрд. рублей. Из них средства федерального бюджета — 515 млн. рублей, областного — 257,5 млн. рублей и столько же городского.