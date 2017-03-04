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Иск прокуратуры об отмене разрешения на строительство ТЦ возле «Трех гвоздик» принят судом

10:28 | 04.03.2017 | Общество

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Пенза, 4 марта 2017. PenzaNews. Иск прокурора Ленинского района Пензы о признании недействительным разрешения на строительство здания торгового центра на улице Карпинского, 33В, неподалеку от сквера «Три гвоздики», принят к производству судом.

Иск прокуратуры об отмене разрешения на строительство ТЦ возле «Трех гвоздик» принят судом

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Ходатайство прокурора о применении мер предварительной защиты удовлетворено в полном объеме: на земельном участке запрещено осуществление строительных работ, установлен запрет на распоряжение и совершение регистрационных действий в отношении объекта незавершенного строительства и земельного участка, на котором он расположен», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что исполнительный лист незамедлительно направлен в ленинский районный отдел судебных приставов.

«Судебным приставом-исполнителем возбуждено производство, совершены действия, направленные на выполнение необходимых требований. Ход исполнительного производства находится на постоянном контроле прокуратуры», — добавили в прокуратуре.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в августе 2016 года прокуратурой Ленинского района Пензы проверки был выявлен факт незаконного строительства объекта недвижимости площадью около 2 тыс. кв. метров вместо положенных 325 кв. метров.

Разрешение на строительство было выдано депутату пензенской гордумы Сергею Лисоволу, который был оштрафован по двум статьям КоАП РФ — ст. 7.1 КоАП РФ «Самовольное занятие земельного участка» и ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ «Нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов (изделий)», оба штрафа оплачены.

Также было установлено, что на земельном участке с кадастровым номером 58:29:4003002:11650, который находится в пользовании двух граждан в связи с переуступкой Сергеем Лисоволом прав по договору аренды, продолжается возведение торгового объекта, при этом ограждение расположено за границами указанного земельного участка и частично заходит еще на пять, предоставленных Сергею Лисоволу для благоустройства прилегающей территории, а также на часть участка, находящегося в ведении органа местного самоуправления.

В декабре 2016 года гражданам, в пользовании которых находится участок, в нарушение ст. 51 Градостроительного кодекса РФ было выдано разрешение на строительство объекта площадью 1 тыс. 944 кв. метра.

Прокурором Ленинского района Пензы главе администрации города внесено представление, в Ленинский районный суд направлен административный иск об отмене выданного разрешения на строительство.
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