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Россельхозбанк снизил ставки по потребительским кредитам

13:37 | 10.03.2017 | Общество

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Пенза, 10 марта 2017. PenzaNews. Россельхозбанк объявил о снижении процентных ставок по кредитам для населения, в том числе для жителей Пензенской области.

Россельхозбанк снизил ставки по потребительским кредитам

Фото пресс-службы Россельхозбанка

«В среднем снижение ставок достигло 0,4–2,4 процентных пункта. Так, минимальная ставка по потребительским кредитам и специальным программам для пенсионеров теперь составляет от 11,5% годовых», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала Россельхозбанка.

В учреждении пояснили, что потребительский кредит сейчас можно получить по ставке от 11,5% до 19,5% годовых в зависимости от срока кредитования, а кредит по специальным программам для пенсионеров — по ставке от 11,5% до 17,5% годовых.

«Кроме того, до конца июня 2017 года в банке действует специальное предложение — снижены процентные ставки по потребительским кредитам на сумму свыше 200 тыс. рублей на срок до 5 лет. Для тех, кто получает зарплату в Россельхозбанке, для надежных клиентов, а также для работников бюджетной сферы и военнослужащих размер ставок составляет от 13,5% до 15,5% годовых, для прочих категорий клиентов — от 16,5% до 17,5% годовых», — сказали в пресс-службе, пояснив, что все указанные выше ставки действуют при согласии клиента на страхование жизни и здоровья.

Более подробную информацию об этих и других предложениях можно найти на сайте учреждения.

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России.

Банк создан в 2000 году и в настоящее время является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков РФ по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

В собственности государства находятся 100% акций банка.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3349 выдана Банком России 12 августа 2015 года.
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