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Мэр Пензы провел совещание с дорожниками в преддверии масштабных ремонтных работ

20:19 | 10.03.2017 | Общество

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Пенза, 10 марта 2017. PenzaNews. Подготовка к масштабным ремонтным работам стала главной темой совещания, которое мэр Пензы Виктор Кувайцев провел с представителями организаций, занимающихся строительством новых и приведением в нормативное состояние существующих дорог.

Мэр Пензы провел совещание с дорожниками в преддверии масштабных ремонтных работ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В центре внимания собравшихся были меры, которые необходимо принять для реализации федеральных программ «Безопасные и качественные дороги», «Комфортная городская среда», выполнения наказов избирателей и грантовой поддержке проектов по благоустройству дворовых территорий.

Как отметил Виктор Кувайцев, Пенза впервые получит настолько значительные средства на дорожное строительство, а контроль за их расходованием и качеством работ будет осуществляется на федеральном уровне.

«Приступая к реализации столь масштабных проектов, мы должны сознавать, какая большая ответственность лежит на нас перед губернатором за ремонт и качество городских дорог», — цитирует мэра пресс-служба администрации города.

Согласно последним данным, в 2017 году в Пензе планируется провести ремонт дорожного покрытия на общей площади более 772 тыс. кв. метров, из них по программе «Безопасные и качественные дороги» — около 739 тыс. кв. метров на общую сумму 1 млрд. 30 млн. рублей; в рамках действующего контракта с МУП «Пензадормост» на I квартал литой асфальтобетонной смесью — более 6 тыс. кв. метров; в рамках контракта на II–IV кварталы струйно-инъекционным методом — свыше 16 тыс. кв. метров; ямочный ремонт так называемыми картами — почти 10,5 тыс. кв. метров.

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К настоящему времени выявлены разрушения дорожного покрытия по 165 объектам, находящимся на гарантийном обслуживании, и по 61, подлежащему ремонту в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».

К 10 марта проведены работы по устранению аварийных разрушений по гарантийным объектам на общей площади 234,4 кв. метра. До 20 марта подрядные организации планируют выполнить весь объем.

МУП «Пензадормост» выполнил работы по устранению аварийных разрушений на общей площади более 1 тыс. кв. метров. До конца марта планируется завершить их на площади 4,7 тыс. кв. метров.
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