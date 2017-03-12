Мэр Пензы поздравил работников уголовно-исполнительной системы с праздником Общество

Пенза, 12 марта 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил работников и ветеранов уголовно-исполнительной системы с профессиональным праздником, который отмечается в воскресенье, 12 марта.

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«Вы выполняете важную и ответственную миссию, которая требует особых качеств — выдержки, убежденной принципиальности, непредвзятости, терпения и гуманности. На ваши плечи возложена непростая миссия — помочь оступившемуся человеку осознать и исправить свою ошибку, восстановить его социальные связи и вернуть к полноценной жизни в обществе», — отметил мэр.

Он выразил благодарность работникам уголовно-исполнительной системы за непростой ответственный труд и добросовестное отношение к своим обязанностям.

«Уверен, что органы исполнения наказаний и дальше будут стоять на страже общественного порядка и безопасности, прав и законных интересов граждан. Желаю вам дальнейшего профессионального роста, настойчивости и упорства в решении поставленных задач. Доброго здоровья вам и вашим семьям, счастья, благополучия и удачи!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.