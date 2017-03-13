Кузнецкие депутаты обратились к Дмитрию Медведеву по поводу нефтепровода «Дружба-2» Общество

Кузнецк, 13 марта 2017. PenzaNews. Депутаты собрания представителей Кузнецка Пензенской области обратились в правительство России по поводу ситуации, связанной с нахождением жилых домов в зоне 200-метрового минимально допустимого расстояния от оси нефтепровода «Дружба».

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Соответствующий документ народные избранники приняли на внеочередном заседании в минувшую пятницу, 10 марта. Полный текст обращения поступил в редакцию ИА «PenzaNews» в понедельник, 13 марта.

В нем содержится единственное предложение — рассмотреть вопрос о внесении изменений в схему территориального планирования РФ в области федерального [трубопроводного] транспорта, утвержденную распоряжением правительства России №816-р от 6 мая 2015 года, в части строительства магистрального нефтепровода «Дружба-2» в обход города Кузнецка.

В обращении к правительству страны и лично премьер-министру Дмитрию Медведеву поясняется, что собственником магистрального нефтепровода, протяженность которого в границах города превышает 4 км, является АО «Транснефть-Дружба». Объект был введен в эксплуатацию более 40 лет назад.

«Стоит отметить, что изначально магистральный нефтепровод «Дружба-2» был проложен с нарушением зоны минимально допустимых расстояний от оси нефтепровода в отношении семи жилых домов, что подтверждается схемой расположения домовладений, возведенных до 1973 года», — утверждается в тексте.

В нем добавляется, что из-за увеличения зоны минимально допустимых расстояний от оси нефтепровода со 150 до 200 метров в опасной близости к объекту стало находиться еще больше домов.

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«Согласно землеотводным документам, нефтепровод должен был быть построен на землях Кузнецкого района и лишь впоследствии вошел в черту города вследствие расширения территории населенного пункта», — отмечается в обращении.

В нем подчеркивается, что в сложившихся условиях предусмотрен механизм по планированию выноса опасного производственного объекта за границы населенного пункта.

В подтверждение этого указывается, что в 2018 году «Дружбу-2» планируется вынести за пределы Пензы.

«В поддержку инициативы по выносу магистрального нефтепровода «Дружба-2» на территории города Кузнецка инициативной группой собрано более 2 тыс. подписей кузнечан. Инициатива поддержана большинством голосов депутатов шестого созыва собрания представителей города Кузнецка», — говорится в тексте.

Эти подписи на 71 листе приложены к обращению так же, как и схема домовладений, расположенных в зоне минимально допустимых расстояний от оси нефтепровода «Дружба-2», и другие имеющие значение для принятия решения документы.