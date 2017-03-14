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Конкурс бизнес-идей «Splash» в Заречном стартует 15 марта

12:27 | 14.03.2017 | Общество

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Заречный, 14 марта 2017. PenzaNews. Третий сезон конкурса бизнес-идей в сфере приборостроения «Splash» стартует в Заречном Пензенской области в предстоящую среду, 15 марта.

Конкурс бизнес-идей «Splash» в Заречном стартует 15 марта

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В нем могут принять участие разработчики, представители предприятий и студенты.

Основными темами конкурса являются: новые приборы и устройства; технические средства охраны; средства телеметрии и автоматизации; а также устройства и материалы, повышающие эффективность технологических процессов, производственную и экологическую безопасность и эксплуатационную надежность.

Кроме того, можно представить работы на свободную тему.

Все проекты будут оценивать потенциальные инвесторы. Свои советы также дадут предприниматели, которые имеют большой опыт работы в сфере приборостроения.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в администрации бизнес-инкубатора «Импульс», который является организатором конкурса, победители прошлых лет — проекты «Портальная автомойка» и «Производство вихревых насосов с обратным клапаном» — на финальном этапе нашли инвесторов и привлекли более полумиллиона рублей каждый для реализации своих идей.

«Это дало им возможность получить дополнительные инвестиции в виде грантов в размере по 500 тыс. рублей от администрации Заречного», — добавили в бизнес-инкубаторе.
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