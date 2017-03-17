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Суд не усмотрел нарушения в действиях водителя, оставившего машину в кювете под Пензой

09:00 | 17.03.2017 | Общество

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Пенза, 17 марта 2017. PenzaNews. Водитель, который 27 января 2017 года не справился с управлением автомобилем «ВАЗ-21093» на дороге «Городище — Шемышейка» в Пензенской области, допустил съезд в кювет и оставил там машину на время поиска эвакуатора, не совершал правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием». К такому выводу пришел Шемышейский районный суд.

Суд не усмотрел нарушения в действиях водителя, оставившего машину в кювете под Пензой

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» представитель суда, именно по этой статье сотрудники Госавтоинспекции ранее квалифицировали действия мужчины, оставившего, по их мнению, место ДТП, участником которого являлся.

«Постановлением мирового судьи производство по делу было прекращено в связи с отсутствием события административного правонарушения, однако начальник отдела ГИБДД ОМВД России по Шемышейскому району обжаловал постановление как незаконное и необоснованное», — пояснил собеседник агентства.

Он обратил внимание на то, что, по словам водителя, случившееся не повлекло повреждения чужого имущества, ни он сам, ни кто-либо другой не пострадал.

«В ходе рассмотрения жалобы судом установлено, что мировым судьей был сделан верный и обоснованный вывод об отсутствии события административного правонарушения и о прекращении производства по делу. Всем обстоятельствам мировым судьей дана полная и объективная оценка», — сказал собеседник агентства.
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