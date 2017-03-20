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В Пензе остановки приведут в порядок после демонтажа незаконных павильонов

11:42 | 20.03.2017 | Общество

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Пенза, 20 марта 2017. PenzaNews. Все остановки общественного транспорта, на которых демонтированы незаконно установленные нестационарные торговые объекты, будут благоустроены в ближайшее время. Об этом начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации Пензы Ольга Жовтяк сообщила в интервью редактору ИА «PenzaNews» Светлане Полосиной.

В Пензе остановки приведут в порядок после демонтажа незаконных павильонов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В качестве примера она привела территорию вблизи дома №15 на проспекте Победы, где ранее был убран киоск, незаконно простоявший на «красной линии» 10 лет.

«У нас запланирована программа. Необходимо провести конкурс по выбору подрядчика, который этим займется. Можно сказать, что это технические вопросы. Обязательно в ближайшее время на всех освобожденных остановках общественного транспорта появятся соответствующие павильоны», — пояснила начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства мэрии.

Полная версия интервью с Ольгой Жовтяк будет опубликована на сайте ИА «PenzaNews» в ближайшее время.
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