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Мэр Пензы потребовал максимально сократить сроки рассмотрения обращений граждан

14:30 | 22.03.2017 | Общество

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Пенза, 22 марта 2017. PenzaNews. Сроки рассмотрения обращений граждан должны быть сокращены в Пензе до минимума. Соответствующее поручение дал мэр Виктор Кувайцев в ходе совещания с главами администраций районов города в среду, 22 марта.

Мэр Пензы потребовал максимально сократить сроки рассмотрения обращений граждан. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Вы каждый знаете свой район, знаете проблемные точки. Если проблема не может решиться одномоментно, значит, нужно постоянно встречаться с инициативными группами», — сказал он.

Мэр обратил внимание на необходимость доводить до граждан информацию о принятых решениях и выполненных действиях.

«Людей нельзя оставлять со своими проблемами один на один», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.
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