Мэр Пензы потребовал ремонтировать мелкие ямы на дорогах сразу после обнаружения Общество

Пенза, 22 марта 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев потребовал ремонтировать небольшие ямы на дорогах сразу после их обнаружения.

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«Вы проезжаете по дорогам, видите, что образовались небольшие ямки. Если их немедленно не заасфальтировать, их размер увеличится в несколько раз. Работа по выявленным дефектам на дорогах должна проводиться своевременно», — сказал он в ходе совещания с представителями дорожных организаций в среду, 22 марта.

Виктор Кувайцев также обратил внимание на некоторые участки, которые необходимо восстанавливать в круглосуточном режиме.

«Если не успеваете, увеличивайте количество бригад», — подчеркнул глава администрации Пензы.

Также мэр потребовал вести круглосуточный мониторинг состояния дорог и усилить контроль за проводимыми работами.

Виктор Кувайцев поручил директору департамента ЖКХ Пензы Андрею Скрипкину каждое утро проводить планерку с подрядными организациями на предмет ремонта в рамках гарантийных обязательств.

Глава администрации Пензы подчеркнул, что начальники участков лично должны присутствовать на объектах, в том числе в выходные дни, чтобы контролировать соблюдение технологий и качество используемых материалов, сообщает пресс-служба мэрии.