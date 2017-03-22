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Мэр Пензы потребовал ремонтировать мелкие ямы на дорогах сразу после обнаружения

14:55 | 22.03.2017 | Общество

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Пенза, 22 марта 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев потребовал ремонтировать небольшие ямы на дорогах сразу после их обнаружения.

Мэр Пензы потребовал ремонтировать мелкие ямы на дорогах сразу после обнаружения

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Вы проезжаете по дорогам, видите, что образовались небольшие ямки. Если их немедленно не заасфальтировать, их размер увеличится в несколько раз. Работа по выявленным дефектам на дорогах должна проводиться своевременно», — сказал он в ходе совещания с представителями дорожных организаций в среду, 22 марта.

Виктор Кувайцев также обратил внимание на некоторые участки, которые необходимо восстанавливать в круглосуточном режиме.

«Если не успеваете, увеличивайте количество бригад», — подчеркнул глава администрации Пензы.

Также мэр потребовал вести круглосуточный мониторинг состояния дорог и усилить контроль за проводимыми работами.

Виктор Кувайцев поручил директору департамента ЖКХ Пензы Андрею Скрипкину каждое утро проводить планерку с подрядными организациями на предмет ремонта в рамках гарантийных обязательств.

Глава администрации Пензы подчеркнул, что начальники участков лично должны присутствовать на объектах, в том числе в выходные дни, чтобы контролировать соблюдение технологий и качество используемых материалов, сообщает пресс-служба мэрии.
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