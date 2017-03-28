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«Яндекс» прибавил ИА «PenzaNews» еще 100 пунктов в индексе цитируемости

12:07 | 28.03.2017 | Общество

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Пенза, 28 марта 2017. PenzaNews. Индекс цитируемости независимого информационного агентства «PenzaNews», который рассчитывает поисковая система «Яндекс», после обновления данных в конце минувшей недели увеличился на 100 единиц — до 1900 пунктов.

«Яндекс» прибавил ИА «PenzaNews» еще 100 пунктов в индексе цитируемости

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Авторитетный интернет-ресурс, который в этом году отмечает свое 10-летие, занимает первое место в общем пензенском рейтинге массмедиа, оставаясь, как и прежде, лидером цитируемости по версии «Яндекса».

Сайт «ПензаИнформ», который не является официально зарегистрированным СМИ и ассоциируется с ТРК «Наш Дом», расположился на втором месте — у него 1700 пунктов.

Контролируемое областной властью сетевое издание «Пенза-Пресс», входящее в медиахолдинг «Экспресс», по-прежнему находится на третьем месте, при этом показатель с момента прошлого обновления увеличился до 1600 пунктов.

Другие новостные ресурсы Пензы, представленные в «Яндекс.Каталоге» в разделе «Информационные агентства», имеют по сравнению с «большой тройкой» информлидеров относительно невысокие индексы цитируемости — от 230 до 1000 пунктов.

Тематический индекс цитирования (ТИЦ) — технология поисковой системы «Яндекс», заключающаяся в определении авторитетности интернет-ресурсов с учетом качественной характеристики — ссылок на них с других сайтов.

ТИЦ рассчитывается по специально разработанному алгоритму, в котором особое значение придается тематической близости ресурса и ссылающихся на него сайтов.
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