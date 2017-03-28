«Яндекс» прибавил ИА «PenzaNews» еще 100 пунктов в индексе цитируемости

Пенза, 28 марта 2017. PenzaNews. Индекс цитируемости независимого информационного агентства «PenzaNews», который рассчитывает поисковая система «Яндекс», после обновления данных в конце минувшей недели увеличился на 100 единиц — до 1900 пунктов.
Другие новостные ресурсы Пензы, представленные в «Яндекс.Каталоге» в разделе «Информационные агентства», имеют по сравнению с «большой тройкой» информлидеров относительно невысокие индексы цитируемости — от 230 до 1000 пунктов.
Тематический индекс цитирования (ТИЦ) — технология поисковой системы «Яндекс», заключающаяся в определении авторитетности интернет-ресурсов с учетом качественной характеристики — ссылок на них с других сайтов.
ТИЦ рассчитывается по специально разработанному алгоритму, в котором особое значение придается тематической близости ресурса и ссылающихся на него сайтов.
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