«PenzaNews» — самое цитируемое пензенское СМИ по версии «Яндекса» Общество

Пенза, 17 марта 2017. PenzaNews. Информационное агентство «PenzaNews» в очередной раз признано самым цитируемым СМИ в Пензенской области по версии компании «Яндекс», тем самым оно подтвердило свое лидерство в новостном сегменте.

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Как и прежде, независимый интернет-ресурс, который в этом году отмечает 10 лет с момента создания, занимает первое место в общем пензенском рейтинге массмедиа. Индекс цитируемости ИА «PenzaNews» после последнего обновления данных «Яндекса», которое произошло на текущей неделе, составляет 1800 пунктов .

При этом расклад «большой тройки» лидеров за прошедшие почти полтора месяца не изменился. На втором месте с 1700 пунктами расположился сайт «ПензаИнформ», который не является официально зарегистрированным СМИ и ассоциируется с ТРК «Наш Дом». Контролируемое областной властью сетевое издание «Пенза-Пресс», входящее в медиахолдинг «Экспресс», заняло почетное третье место — 1500 пунктов .

Как отмечают эксперты профессионального медийного сообщества, многолетняя уверенная стабильность в рейтингах трех вышеназванных пензенских ресурсов еще раз подтверждает тезис о том, что пул информационных лидеров в региональном интернет-сегменте сформирован и вряд ли вскоре изменится. Аналитики признают: ротация игроков возможна и даже неизбежна, но лишь в рамках уже сложившейся группы. Маловероятно, что кто-то из них будет вытеснен на обочину информационно-рекламного рынка.

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При этом, по словам экспертов, хороший потенциал для роста имеют еще два сайта — Pnz.ru, из которого, как сообщалось ранее, планируется сделать новый пензенский информпроект, и портал телеканала «Экспресс». У данных ресурсов 1000 и 900 пунктов соответственно. Высокий индекс цитируемости аналитики объясняют тем, что оба сайта были созданы давно, в одно и то же время — в 2002 году — и регулярно наполнялись информационным контентом.

Другие новостные ресурсы Пензы, представленные в «Яндекс.Каталоге» в разделе «Информационные агентства», в настоящее время имеют сравнительно небольшие индексы цитируемости — от 750 до 210 пунктов.

Тематический индекс цитирования (ТИЦ) — технология поисковой системы «Яндекс», заключающаяся в определении авторитетности интернет-ресурсов с учетом качественной характеристики — ссылок на них с других сайтов.

ТИЦ рассчитывается по специально разработанному алгоритму, в котором особое значение придается тематической близости ресурса и ссылающихся на него сайтов.