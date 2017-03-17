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«PenzaNews» — самое цитируемое пензенское СМИ по версии «Яндекса»

13:50 | 17.03.2017 | Общество

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Пенза, 17 марта 2017. PenzaNews. Информационное агентство «PenzaNews» в очередной раз признано самым цитируемым СМИ в Пензенской области по версии компании «Яндекс», тем самым оно подтвердило свое лидерство в новостном сегменте.

«PenzaNews» — самое цитируемое пензенское СМИ по версии «Яндекса»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как и прежде, независимый интернет-ресурс, который в этом году отмечает 10 лет с момента создания, занимает первое место в общем пензенском рейтинге массмедиа. Индекс цитируемости ИА «PenzaNews» после последнего обновления данных «Яндекса», которое произошло на текущей неделе, составляет 1800 пунктов.

При этом расклад «большой тройки» лидеров за прошедшие почти полтора месяца не изменился. На втором месте с 1700 пунктами расположился сайт «ПензаИнформ», который не является официально зарегистрированным СМИ и ассоциируется с ТРК «Наш Дом». Контролируемое областной властью сетевое издание «Пенза-Пресс», входящее в медиахолдинг «Экспресс», заняло почетное третье место — 1500 пунктов.

Как отмечают эксперты профессионального медийного сообщества, многолетняя уверенная стабильность в рейтингах трех вышеназванных пензенских ресурсов еще раз подтверждает тезис о том, что пул информационных лидеров в региональном интернет-сегменте сформирован и вряд ли вскоре изменится. Аналитики признают: ротация игроков возможна и даже неизбежна, но лишь в рамках уже сложившейся группы. Маловероятно, что кто-то из них будет вытеснен на обочину информационно-рекламного рынка.

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При этом, по словам экспертов, хороший потенциал для роста имеют еще два сайта — Pnz.ru, из которого, как сообщалось ранее, планируется сделать новый пензенский информпроект, и портал телеканала «Экспресс». У данных ресурсов 1000 и 900 пунктов соответственно. Высокий индекс цитируемости аналитики объясняют тем, что оба сайта были созданы давно, в одно и то же время — в 2002 году — и регулярно наполнялись информационным контентом.

Другие новостные ресурсы Пензы, представленные в «Яндекс.Каталоге» в разделе «Информационные агентства», в настоящее время имеют сравнительно небольшие индексы цитируемости — от 750 до 210 пунктов.

Тематический индекс цитирования (ТИЦ) — технология поисковой системы «Яндекс», заключающаяся в определении авторитетности интернет-ресурсов с учетом качественной характеристики — ссылок на них с других сайтов.

ТИЦ рассчитывается по специально разработанному алгоритму, в котором особое значение придается тематической близости ресурса и ссылающихся на него сайтов.
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