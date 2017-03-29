14:37:22 Среда, 29 марта
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ФОТОРЕПОРТАЖ Передача раритетных предметов краеведческому музею. Пенза, 28 марта 2017 г.

Жителей Пензенской области призвали не срывать первоцветы

10:54 | 29.03.2017 | Общество

Печать

Пенза, 29 марта 2017. PenzaNews. Представители министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области обратились к жителям региона с призывом не срывать редкие первоцветы.

Жителей Пензенской области призвали не срывать первоцветы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В середине апреля следует ожидать появления таких краснокнижных первоцветов, как рябчик шахматновидный, прострел раскрытый и другие. Следом за ними расцветают рябчик русский, который также занесен в Красную книгу России, тюльпан Биберштейна, зубянка пятилистная, лук желтеющий. Ближе к середине мая зацветают ирис безлистный, лапчатка белая, ветреница лесная. Действующим законодательством предусмотрена административная ответственность за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В нем уточняется, что физическим лицам грозят штрафы в размере до 5 тыс. рублей, должностным — до 20 тыс. рублей, а юридическим — до 1 млн. рублей.
Актуальное
Читайте также
Концерт Николая Носкова в Пензе перенесен на неопределенный срок В Пензе суд признал законной отмену результатов ЕГЭ после утечки КИМ в интернет
Полиция проводит проверку сообщения о краже 12 тыс. рублей из мебельного магазина в Пензе В Пензе создадут проектный офис для реализации программ по улучшению городской среды
Пензенские пловцы с нарушениями слуха примут участие в чемпионате и первенстве России В суд передано дело в отношении жителя Варыпаево, до смерти забившего мужчину монтировкой
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама