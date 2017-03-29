Жителей Пензенской области призвали не срывать первоцветы Общество

Пенза, 29 марта 2017. PenzaNews. Представители министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области обратились к жителям региона с призывом не срывать редкие первоцветы.

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«В середине апреля следует ожидать появления таких краснокнижных первоцветов, как рябчик шахматновидный, прострел раскрытый и другие. Следом за ними расцветают рябчик русский, который также занесен в Красную книгу России, тюльпан Биберштейна, зубянка пятилистная, лук желтеющий. Ближе к середине мая зацветают ирис безлистный, лапчатка белая, ветреница лесная. Действующим законодательством предусмотрена административная ответственность за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В нем уточняется, что физическим лицам грозят штрафы в размере до 5 тыс. рублей, должностным — до 20 тыс. рублей, а юридическим — до 1 млн. рублей.