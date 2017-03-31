Количество просмотров страниц сайта ИА «PenzaNews» за неполный месяц превысило 1 млн. Общество

Пенза, 31 марта 2017. PenzaNews. Количество просмотров страниц сайта независимого информационного агентства «PenzaNews» за первые 30 дней марта 2017 года превысило 1 млн. Об этом свидетельствуют данные сервиса статистики Google Analytics.

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Согласно точным цифрам, количество просмотров за неполный весенний месяц составило 1 млн. 20 тыс. 32, что для сайта ИА «PenzaNews» стало рекордом с момента запуска в 2007 году.

Прежний исторический максимум в 989 тыс. 327 просмотров был установлен по итогам ноября 2016 года.

Кроме того, Google Analytics за 30 дней марта зафиксировал почти 170 тыс. пользователей и более 300 тыс. сеансов, длительность которых в среднем составила свыше 5 с половиной минут.

Почти аналогичная картина наблюдалась и осенью прошлого года.

По словам экспертов медиарынка, это говорит о стабильности и наличии у ИА «PenzaNews» постоянной целевой аудитории, которая выбирает независимый интернет-ресурс для получения точной, честной и оперативной информации о событиях, происходящих в Пензе и Пензенской области.

Представленные за первый весенний месяц 2017 года сведения Google Analytics почти полностью совпадают с данными другого независимого сервиса статистики — Liveinternet: за март количество просмотров составило 1 млн. 6 тыс. 823, посетителей — 159 тыс. 243.

Таким образом, каждый читатель сайта ИА «PenzaNews» просматривает в среднем 6 страниц.

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Другим не менее важным показателем для любого интернет-ресурса является длительность пребывания пользователя на сайте. Он свидетельствует о том, насколько информация, представленная на той или иной медиаплощадке, для него интересна и полезна.

Так, читатели «PenzaNews», согласно данным Liveinternet, проводят на сайте агентства в среднем около 5 минут, а, например, пользователи контролируемого областной властью сетевого издания «Пенза-Пресс», которое входит в холдинг «Экспресс», менее 1 минуты.

Согласно сведениям того же сервиса, количество просмотров страниц «Пенза-Пресс» за первые 30 дней марта 2017 года в 3 раза меньше, чем у ИА «PenzaNews».

Информационное агентство «PenzaNews» — независимое СМИ, которое успешно работает на рынке информации с 2007 года.

Ежедневно на сайте публикуются новости политической, экономической, общественной, культурной и спортивной жизни Пензенской области. Все они транслируются в соцсети, в том числе в Twitter и Facebook, а также в мессенджер Telegram . Около 8 тыс. подписчиков получают новости по электронной почте. Также действует англоязычная версия сайта.

Агентство «PenzaNews» имеет собственный пресс-центр — это комфортный деловой зал для проведения пресс-конференций, брифингов, презентаций, круглых столов, семинаров и других мероприятий.