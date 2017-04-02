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«Школу молодого поисковика» в Пензе прошли 50 человек

09:20 | 02.04.2017 | Общество

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Пенза, 2 апреля 2017. PenzaNews. 50 школьников из Пензы, Кузнецка, Сердобска, села Саловка и студентов вузов стали участниками учебно-тренировочного лагеря «Школа молодого поисковика», который был организован в дни весенних каникул.

«Школу молодого поисковика» в Пензе прошли 50 человек

Фото: пензенское отделение «Поискового движения России»

Инициатором мероприятия выступило региональное отделение «Поискового движения России».

Программа включала в себя знакомство с историей поискового движения, туристскую подготовку, обучение ориентированию на местности, занятия в школе выживания, по основам анатомии, учебной эксгумации, а также работу с металлодетекторами и навигаторами.

Представители отряда «Поиск-вездеход» познакомили слушателей с техническими новинками и инновациями, применяемыми в работе, провели мастер-классы.

В результате молодые люди получили теоретические знания и практические навыки в области поискового дела.

В завершение все прошли тестирование по пройденному материалу, по итогам которого были выбраны лучшие ученики «Школы молодого поисковика». Все молодые люди получили сертификаты и памятные подарки.

«Полученные навыки ребята будут отрабатывать на практике в полевых поисковых экспедициях в 2017 году на территориях Новгородской области, Гомельской области Беларуси, Крыма, где сражались части и соединения, сформированные на пензенской земле», — сообщила ИА «PenzaNews» председатель регионального отделения «Поискового движения России» Лариса Казакова.

Учебно-тренировочный лагерь «Школа молодого поисковика» проводился в рамках проекта «Патриоты Сурского края». При его реализации используются средства господдержки, выделенные в соответствии с распоряжением президента России от 5 апреля 2016 года.
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