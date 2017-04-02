Мэр Пензы проверил ход ремонта дорог
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Пенза, 2 апреля 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проконтролировал ход ремонта дорог в ходе объезда города, проведенного в воскресенье, 2 апреля.
Фото: Penza-gorod.ru
В первую очередь он выехал на улицу Сухумскую, где рабочие с помощью кохера восстанавливают аварийные участки проезжей части.
Директор МУП «Пензадормост» Вячеслав Голохвастов проинформировал главу администрации города о том, что аналогичные работы ведутся на дороге в микрорайон Заря, а фрезерование — на улице 65-летия Победы.
«Также устраняются аварийные разрушения асфальтобетонным гранулятом по улицам Антонова, 8 Марта, Кирова, Красной, Кулакова, Коммунистической, Калинина, Жемчужной, Дзержинского, Пролетарской, Толстого», — доложил он.
Кроме того, по его словам, специалисты предприятия проводят помывку ограждений на Бауманском путепроводе, сообщает пресс-служба мэрии.