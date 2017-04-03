21:55:20 Понедельник, 3 апреля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
Фоторепортаж Станция «Сенная площадь» после взрыва в метро. Санкт-Петербург, 3 апреля 2017 г.

Жители Пензы скорбят в связи гибелью людей при взрыве в метро Санкт-Петербурга

20:13 | 03.04.2017 | Общество

Печать

Санкт-Петербург, 3 апреля 2017. PenzaNews. Пензенцы, оказавшиеся в Санкт-Петербурге в день взрыва в метро, наряду с жителями города пришли почтить память погибших к станции «Сенная площадь» вечером в понедельник, 3 апреля. Об этом сообщил главный редактор ИА «PenzaNews» Павел Полосин.

Жители Пензы скорбят в связи гибелью людей при взрыве в метро Санкт-Петербурга

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, люди начали собираться на площади вблизи метро примерно в 18.45.

«У входа в станцию «Спасская», которая находится рядом с оцепленной «Сенной площадью», они соорудили своеобразный мемориал из свечей и цветов. Их число постоянно увеличивается», — сказал он.

Пензенский журналист пояснил, что сюда приходят те, кто хочет выразить солидарность с семьями, которых затронула беда.

«Произошедшее никого не оставило равнодушным. Мы с коллегами во время случившегося как раз возвращались с медиафорума ОНФ, где состоялась встреча с Владимиром Владимировичем Путиным, в гостиницу. Понятно, что у всех было приподнятое настроение — и от плодотворной работы, и от общения с главой государства, но тут узнали, что случился взрыв. Практически сразу начались звонки от обеспокоенных близких. Думаю, меня понимают все, у кого родные живут или гостят в Петербурге», — отметил Павел Полосин.

Он сообщил, что принял решение ехать к месту ЧП и по приезду в гостиницу стал вызывать такси.

«Это было проблематично, так как связь работала со сбоями. Но в итоге вызвал. Ехали долго, к этому времени — а было где-то начало четвертого — город уже встал в пробках, метро не работало. На станции «Сенная площадь» все еще находились пожарные, работники аварийной службы, представители Следственного комитета. Из-за того, что подземка «встала», на остановках скопилось большое количество людей», — описал он обстановку в районе места происшествия.

Читайте также

Уголовное дело по факту взрыва в Санкт-Петербурге возбуждено по статье «Теракт»

Главный редактор ИА «PenzaNews» добавил, что паники среди населения не было, хотя была заметна тревожность и обеспокоенность случившимся.

По его словам, люди говорили в основном в полголоса, и относительную тишину на улице иногда нарушал вой сирен экстренных служб.

«Санкт-Петербург — особенный город для каждого русского человека. Сегодня в этом городе произошло страшное — погибли ни в чем не повинные люди, на месте которых мог оказаться каждый из нас. Искренне соболезную всем, кого затронуло произошедшее. Уверен, что к моим словам присоединяются не только коллеги-журналисты, которые в эти дни находятся в Санкт-Петербурге, но и все жители Пензенской области», — резюмировал Павел Полосин.
Актуальное
Читайте также
Два человека госпитализированы после пожара в доме на проспекте Победы в Пензе Под Пензой мужчина осужден за избиение ножкой стола знакомого, проткнувшего шины
В Пензе суд назначил штраф за громкую рекламу в «Магните» Пензенские пловцы готовятся к чемпионату России в Лобне
В Пензе мужчина получил удар ножом в ходе ссоры с сыном сожительницы В Пензе скончался председатель профсоюза машиностроителей Анатолий Дмитриевский
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама