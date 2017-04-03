Жители Пензы скорбят в связи гибелью людей при взрыве в метро Санкт-Петербурга Общество

Санкт-Петербург, 3 апреля 2017. PenzaNews. Пензенцы, оказавшиеся в Санкт-Петербурге в день взрыва в метро, наряду с жителями города пришли почтить память погибших к станции «Сенная площадь» вечером в понедельник, 3 апреля. Об этом сообщил главный редактор ИА «PenzaNews» Павел Полосин.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, люди начали собираться на площади вблизи метро примерно в 18.45.

«У входа в станцию «Спасская», которая находится рядом с оцепленной «Сенной площадью», они соорудили своеобразный мемориал из свечей и цветов. Их число постоянно увеличивается», — сказал он.

Пензенский журналист пояснил, что сюда приходят те, кто хочет выразить солидарность с семьями, которых затронула беда.

«Произошедшее никого не оставило равнодушным. Мы с коллегами во время случившегося как раз возвращались с медиафорума ОНФ, где состоялась встреча с Владимиром Владимировичем Путиным, в гостиницу. Понятно, что у всех было приподнятое настроение — и от плодотворной работы, и от общения с главой государства, но тут узнали, что случился взрыв. Практически сразу начались звонки от обеспокоенных близких. Думаю, меня понимают все, у кого родные живут или гостят в Петербурге», — отметил Павел Полосин.

Он сообщил, что принял решение ехать к месту ЧП и по приезду в гостиницу стал вызывать такси.

«Это было проблематично, так как связь работала со сбоями. Но в итоге вызвал. Ехали долго, к этому времени — а было где-то начало четвертого — город уже встал в пробках, метро не работало. На станции «Сенная площадь» все еще находились пожарные, работники аварийной службы, представители Следственного комитета. Из-за того, что подземка «встала», на остановках скопилось большое количество людей», — описал он обстановку в районе места происшествия.

Читайте также

Уголовное дело по факту взрыва в Санкт-Петербурге возбуждено по статье «Теракт»

Главный редактор ИА «PenzaNews» добавил, что паники среди населения не было, хотя была заметна тревожность и обеспокоенность случившимся.

По его словам, люди говорили в основном в полголоса, и относительную тишину на улице иногда нарушал вой сирен экстренных служб.

«Санкт-Петербург — особенный город для каждого русского человека. Сегодня в этом городе произошло страшное — погибли ни в чем не повинные люди, на месте которых мог оказаться каждый из нас. Искренне соболезную всем, кого затронуло произошедшее. Уверен, что к моим словам присоединяются не только коллеги-журналисты, которые в эти дни находятся в Санкт-Петербурге, но и все жители Пензенской области», — резюмировал Павел Полосин.