В Пензе губернатор, мэр и глава города почтили память жертв теракта в метро Общество

Пенза, 4 апреля 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев, мэр Пензы Виктор Кувайцев и глава города Валерий Савельев почтили память жертв взрыва, произошедшего накануне в метро Санкт-Петербурга, у памятника героям блокадного Ленинграда днем во вторник, 4 апреля.

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К монументу, который установлен на пересечении улиц Ленинградской и Мира, они прибыли примерно в полдень. К этому времени здесь уже стояли свечи, которые с самого утра приносят жители, сопереживающие петербуржцам.

Первым цветы — красные розы — к памятнику возложил Иван Белозерцев. Затем то же самое сделали Виктор Кувайцев и Валерий Савельев, у них в руках были гвоздики.

После этого память погибших почтили представители мэрии, администраций районов Пензы и депутаты городской думы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 3 апреля 2017 года около 14.40 в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства.

По уточненным данным, погибли 14 человек, несколько десятков пассажиров пострадали.

Для полного и объективного расследования уголовное дело по факту взрыва в метро Санкт-Петербурга принято к производству главным управлением по расследованию особо важных дел СКР.

В тот же день на станции «Площадь Восстания» был обнаружен и своевременно обезврежен подозрительный предмет, оказавшийся самодельным взрывным устройством, начиненным поражающими элементами и готовым к применению. Это позволило не допустить совершения еще одного тяжкого преступления с человеческими жертвами.

Вечером 3 апреля у станции метро «Сенная площадь» прошла народная акция памяти, в которой наряду с жителями города приняли участие пензенцы, оказавшиеся в Санкт-Петербурге в день взрыва в метро.