В «Пензаэнерго» призвали соблюдать правила электробезопасности во время сельхозработ Общество

Пенза, 5 апреля 2017. PenzaNews. Специалисты филиала ПАО «МРСК Волги» – «Пензаэнерго» призвали руководителей предприятий, организаций, сельскохозяйственных кооперативов, а также рядовое население неукоснительно соблюдать правила пожарной и электробезопасности при проведении полевых работ вблизи объектов электросетевого хозяйства.

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«Во избежание повреждений линий электропередач в пределах охранной зоны (15–20 метров от крайнего провода линии напряжением 35–110 кВ, 10 метров — напряжением 6-10 кВ и двух метров — напряжением 0,4 кВ) запрещается возводить любые постройки, прокладывать дороги, производить работы с использованием грузоподъемных и землеройных машин. Кроме того, необходимо исключить проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метров, а также устройство стоянок автотранспорта и случаи загромождения подъездов к опорам», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе «Пензаэнерго».

В компании добавили, что также в охранной зоне нельзя высаживать деревья и производить их вырубку, разводить огонь, устраивать свалки, располагать полевые станы и загоны для скота, складировать корма и удобрения.

«Посторонним лицам запрещается находиться в пределах огороженной территории и помещениях электросетевых объектов, открывать двери и люки распределительных устройств, подстанций и трансформаторных пунктов. Кроме того, нельзя производить переключения и подключения в электрических сетях, разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распредустройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий», — сказали в пресс-службе.

В «Пензаэнерго» обратили особое внимание, что нельзя прикасаться к спускам заземления, проложенным по опорам, и к железобетонным опорам.

«Запрещается рыбачить вблизи или под линиями электропередачи, расположенными в непосредственной близости к водоему или над ним», — отметили в компании.

В пресс-службе призвали водителей и механизаторов не допускать наезда автотехники, комбайнов и тракторов на опоры линий электропередачи.

«Это приводит к длительным перерывам в обеспечении электроэнергией потребителей и несчастным случаям. Запрещается приближение к поврежденным опорам ЛЭП, оборванным проводам на расстояние менее 10 метров. Повреждения электрических сетей вызывают перерыв в обеспечении электроэнергией городов, населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, могут привести к несчастным случаям с людьми, а также к пожарам», — предостерегли в «Пензаэнерго».