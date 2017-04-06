В Пензе состоится концерт квинтета «Луи Плюс»
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Пенза, 6 апреля 2017. PenzaNews. Выступление квинтета «Луи Плюс» после длительного перерыва состоится на базе арт-холла «Квартал Луи» в Пензе в воскресенье, 22 апреля.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Как сообщается в группе арт-холла в социальной сети «ВКонтакте», во время перерыва коллектив занимался совершенствованием мастерства и подбором репертуара.
Начало концерта намечено на 17.00. Стоимость билета составит 200 рублей.
Эксклюзивно-инклюзивный коллектив «Луи Плюс» основан на рубеже 2015–2016 годов. Его участники имеют различные физические ограничения здоровья.
Художественным руководителем квинтета является Алексей Иноземцев.
В состав группы входят вокалистка Юлия Маркушина, гитарист Александр Мунжуков, бас-гитарист Игорь Лепшоков, клавишник Алексей Иноземцев, ударник Михаил Мосвитин и соло-гитарист Павел Сталыпин. В качестве исполнителей также выступают музыканты коллектива.