В Пензе состоится концерт квинтета «Луи Плюс» Общество Пенза, 6 апреля 2017. PenzaNews. Выступление квинтета «Луи Плюс» после длительного перерыва состоится на базе арт-холла «Квартал Луи» в Пензе в воскресенье, 22 апреля. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Как сообщается в группе арт-холла в социальной сети «ВКонтакте», во время перерыва коллектив занимался совершенствованием мастерства и подбором репертуара. Начало концерта намечено на 17.00. Стоимость билета составит 200 рублей. Эксклюзивно-инклюзивный коллектив «Луи Плюс» основан на рубеже 2015–2016 годов. Его участники имеют различные физические ограничения здоровья. Художественным руководителем квинтета является Алексей Иноземцев. В состав группы входят вокалистка Юлия Маркушина, гитарист Александр Мунжуков, бас-гитарист Игорь Лепшоков, клавишник Алексей Иноземцев, ударник Михаил Мосвитин и соло-гитарист Павел Сталыпин. В качестве исполнителей также выступают музыканты коллектива. Нашли ошибку в тексте?

Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Сообщить новость