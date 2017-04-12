В Пензе автобус №44 будет доезжать до Светлополянского лесничества Общество

Пенза, 12 апреля 2017. PenzaNews. Схема движения автобуса №44 «поселок Победа — улица Светлая» будет продлена до остановки «Светлополянское лесничество» на весенне-летний период с субботы, 15 апреля.

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Кроме того, с 22 апреля в дачные дни от остановки «Пенза-I» до остановки «Светлополянское лесничество» и обратно будут организованы отдельные рейсы автобуса среднего класса №44.

Дополнительные рейсы будут отправляться от станции Пенза-I в 6.40, 8.20, 14.30 и 16.30, а от «Светлополянского лесничества» — в 7.30, 9.10, 15.30 и 17.30.

Стоимость проезда и провоза багажа составит 20 рублей.

В связи с этим маршрут №34 обслуживаться не будет, сообщает пресс-служба мэрии Пензы.