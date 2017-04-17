Иван Белозерцев предложил задействовать УК в профилактике случаев выпадения детей из окон Общество

Пенза, 17 апреля 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил задействовать управляющие компании в профилактической работе, направленной на недопущение случаев выпадения детей из окон в летний период.

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«Нужно через управляющие компании, через муниципальные образования, через средства массовой информации доводить до людей, чтобы соблюдали меры безопасности, обращали на это самое пристальное внимание», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания в областном правительстве в понедельник, 17 апреля.

Иван Белозерцев отметил, что не было еще такого года, когда за лето не было зафиксировано ни одного подобного ЧП.

«Детей мы с вами теряем», — добавил губернатор, призвав родителей к бдительности.