Мэр Пензы поздравил работников органов местного самоуправления Общество

Пенза, 21 апреля 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил работников органов местного самоуправления с профессиональным праздником, который отмечается в пятницу, 21 апреля.

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«Местное самоуправление — самый близкий населению уровень власти, отвечающий первостепенным нуждам горожан, призванный решать насущные, волнующие людей проблемы. Работа в этой сфере требует широкой компетенции, большой ответственности, постоянного самоконтроля и выдержки», — отметил мэр.

По его словам, отрадно, когда к решению вопросов местного значения также подключаются жители.

«Зачастую они не только генерируют новые идеи и предложения, но и готовы помогать воплощать замыслы в жизнь. Поэтому этот праздник объединяет всех, кому небезразлично развитие любимого города», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

Мэр обратил внимание на то, что муниципалитет со своей стороны поддерживает инициативы, направленные на повышение комфорта и качества жизни горожан, сопровождает их грантовой поддержкой.

«Желаю всем, кто стремится видеть наш город современным, красивым и благоустроенным, крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, успехов и новых достижений», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.