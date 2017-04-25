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Мэр Пензы проконтролировал работу общественного транспорта в день поминовения усопших

09:13 | 25.04.2017 | Общество

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Пенза, 25 апреля 2017. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев лично проконтролировал работу общественного транспорта, отправляющегося со станции Пенза-I к Восточному кладбищу в день особого поминовения усопших, 25 апреля, который объявлен в регионе выходным.

Мэр Пензы проконтролировал работу общественного транспорта в день поминовения усопших. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил начальник управления транспорта и связи города Максим Иванкин, автобусы вышли на маршрут в 6.30.

«Последний рейс от Восточного кладбища запланирован на 16.00. В настоящее время работает пять единиц подвижного состава, которые вмещают по 70 человек. При необходимости будет привлечен еще один автобус», — доложил он.

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Виктор Кувайцев поручил держать вопрос транспортного обеспечения на постоянном контроле.

«Нужно и дальше следить за процессом, чтобы все желающие смогли уехать и посетить места захоронений родных и близких», — подчеркнул мэр.

Как сообщает пресс-служба мэрии, доехать до Ново-Западного и Ахунского кладбищ можно троллейбусным маршрутом №8 «Улица Мира — стадион Пенза», автобусным №30 «Арбековская застава» — Аэропорт» и №99 «Арбековская застава» — Засурье» соответственно. Стоимость проезда составляет 20 рублей.
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