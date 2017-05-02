Пензенский губернатор призвал с осени заботиться о предупреждении природных пожаров Общество

Пенза, 2 мая 2017. PenzaNews. Главы муниципальных образований Пензенской области должны с осени начинать заботиться о предотвращении возникновения природных пожаров в весенне-летний период. Соответствующее поручение дал губернатор Иван Белозерцев.

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«В муниципалитетах мы не изыскиваем денежные средства для того, чтобы по осени окашивать траву», — отметил он в ходе оперативного совещания в региональном правительстве во вторник, 2 мая.

Губернатор призвал пересмотреть подход к решению этого вопроса.

Глава региона также обратил внимание на необходимость проведения противопожарной опашки населенных пунктов и лесных массивов.

Отдельное внимание он обратил на состояние участков из числа земель сельхозназначения, которые сдаются в аренду.