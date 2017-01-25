Жители Кузнецка собирают подписи за вынос с территории города нефтепровода «Дружба-2» Общество

Кузнецк, 25 января 2017. PenzaNews. Жители Кузнецка Пензенской области начали сбор подписей под обращением к местным властям о выносе с территории города нефтепровода «Дружба-2».

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В тексте письма, копия которого имеется в распоряжении ИА «PenzaNews», в частности, говорится, что нефтепровод расположен в непосредственной близости от жилых районов и предприятий, а его протяженность в границах Кузнецка составляет более 4 км.

В обращении жителей отмечается также, что для выноса за пределы города объекта федерального значения необходимо на уровне правительства РФ внести изменения в схему территориального планирования страны в области транспорта и предусмотреть соответствующие изменения в генеральном плане Кузнецка.

Граждане указывают на то, что на сайте мэрии в настоящее время размещено постановление о подготовке проекта внесения изменений в генплан. По мнению местных жителей, поскольку депутаты его пока не приняли, у них есть реальная возможность дать свои предложения по содержанию утверждаемого документа.

Сейчас уже собрано несколько десятков подписей.

Юрист Ольга Александрова, представляющая в суде интересы ряда собственников жилых домов, расположенных вблизи магистрального нефтепровода, к которым АО «Транснефть – Дружба» предъявило претензии о сносе построек, выразила уверенность в том, что количество желающих поставить свою подпись под обращением будет только увеличиваться.

«Мы планируем собрать не одну тысячу подписей за вынос. Мы только начали в эти выходные. Конечно, их принесут в значительно большем объеме», — сказала она в беседе с корреспондентом ИА «PenzaNews».

При этом юрист отметила, что судебная практика по аналогичным делам в других регионах сложилась не в пользу граждан, однако, по ее словам, бороться все же стоит.

«При желании все реально. Дорогу осилит идущий», — сказала Ольга Александрова, добавив, что многие люди, покупая или возводя дома около нефтепровода, брали ипотеку и тратили материнский капитал, даже не подозревая о возможных проблемах.

Она так же, как и собственники строений, задается вопросами о том, каким образом в 200-метровую зону минимально допустимого расстояния от инженерно-технического объекта могли попасть сразу несколько десятков домов и почему на протяжении столь длительного времени никто не реагировал на ситуацию, если в надзорные инстанции и органы местного самоуправления неоднократно поступали соответствующие обращения.

По словам юриста, если нынешние собственники или их родственники получали в то время разрешение на строительство домов от местных властей, то в случае самого неблагоприятного исхода они имеют право как минимум на компенсацию.

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«Для человека, который родился, вырос, 40–50 лет обрабатывал этот клочок земли, любое решение ситуации, которое предусматривает под собой снос, лишение жилища, неприемлемо», — сказала собеседница агентства.

Она напомнила, что когда строились нефтепроводы «Дружба-1» и «Дружба-2», в стране действовал СНиП 1962 года, который предусматривал минимально допустимое расстояние в 150 метров от территории населенного пункта.

«Как такой объект попал на территорию населенного пункта? Чаще всего объект попадает тогда, когда меняется граница. В нашем случае граница то же менялась, но из тех документов, которые мы смотрели, создается стойкое впечатление — можем ошибаться, конечно — что все-таки частично нефтепровод был проложен по территории города», — сказала Ольга Александрова.

Она добавила также, что внимательно ознакомилась с актом ввода в эксплуатацию нефтепровода «Дружба-2», в котором в качестве ориентиров фигурируют такие населенные пункты Кузнецкого района, как Каменка, Ясная Поляна и Ульяновка, но не сам Кузнецк.

Собеседница агентства предположила, что вынос нефтепровода с территории города — всего лишь вопрос времени, поскольку, по некоторым данным, объект прошел поверку до 2024 года, и через 7 лет, вероятно, возникнет необходимость в его реконструкции, однако это вряд ли будет возможно сделать законным способом в границах населенного пункта.

В качестве решения проблемы в Кузнецке Ольга Александрова провела параллель со строительством в рамках обхода Пензы участка нефтепровода протяженностью 89 км, который был введен в 2015 году.

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«Дружбу-1» вынесли и с территории Пензы, и с территории Кузнецка. «Дружбу-2» запланировали вынести с территории города Пензы. […] В отношении Кузнецка вынос не предусмотрели. Почему второй по величине город в Пензенской области должен включать в себя такой опасный объект?» — поинтересовалась она.

По мнению юриста, выход из сложившейся ситуации, за которую в той или иной степени ответственны практически все стороны конфликты, необходимо искать не в судебном, а в административном порядке.

«Надо вспомнить нашу Конституцию, что права и законные интересы гражданина стоят во главе, являются краеугольным камнем всей нашей правовой системы. И исходя, наверное, из этой априорной посылки решать вопрос. Деньги в данной ситуации вторичны», — резюмировала Ольга Александрова.