Представители «Транснефти» встретились с кузнечанами, живущими вблизи «Дружбы» Общество

Кузнецк, 3 мая 2017. PenzaNews. Вице-президент ПАО «Транснефть» Михаил Маргелов и генеральный директор АО «Транснефть – Дружба» Олег Богомолов встретились с инициативной группой граждан, дома которых расположены в зоне 200-метрового минимально допустимого расстояния от оси нефтепровода «Дружба» в Кузнецке Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Также в общении с жителями приняли участие заместитель председателя правительства региона Дмитрий Семенов и глава городской администрации Сергей Златогорский.

До граждан были доведены решения, принятые руководством компании с целью обеспечения безопасности людей, живущих вблизи нефтепровода.

В частности, Михаил Маргелов проинформировал, что вынести «Дружбу-2» с территории Кузнецка намечено в 2019–2020 годах, а не в 2024-м, как это планировалось ранее.

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«Это повлечет переориентацию сил и средств, но идем на это, понимая, что наша общая задача — обеспечить безопасность наших граждан. Совместная работа с правительством Пензенской области идет в позитивном ключе», — отметил он.

Ожидается, что в течение года будут проведены соответствующие проектные и инженерные работы.

Как сообщает пресс-служба мэрии Кузнецка, в ходе общения представители компании также ответили на вопросы местных жителей.

«Дружба» — крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов, возводилась в 1960-е годы для доставки нефти из Волго-Уральского нефтегазоносного района в социалистические страны Восточной Европы.

Строительство трубопровода было начато 10 декабря 1960 года. Официальная церемония ввода в строй магистрали «Дружба-1» состоялась 15 октября 1964 года.

В дальнейшем в связи с ростом экономик стран Совета экономической взаимопомощи возникла необходимость в увеличении поставок нефти. По тем же трассам было решено проложить трубопроводную систему «Дружба-2». Строительство нефтепровода, начатое весной 1969 года, завершилось в 1974 году. Оно позволило увеличить экспорт нефти из СССР более чем в два раза.

Нефтепроводная магистраль «Дружба» проходит через Россию, Украину, Беларусь, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву. На своем пути трубопровод пересекает Волгу, Оку, Днепр, Днестр, Вислу, Дунай, сотни малых рек, тысячи автомобильных и железных дорог, пролегает через болота Полесья и Карпатские горы.

Российский отрезок «Дружбы» эксплуатирует АО «Транснефть – Дружба», которое является дочерним предприятием ПАО «Транснефть».

В 2016 году в состав компании вошли объекты системы магистральных нефтепродуктопроводов, которые соединяют крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Самарской области с районами потребления горючего.

Производственные объекты АО «Транснефть – Дружба» расположены в 11 российских регионах, в том числе в Пензенской области.

В апреле 2017 года была оптимизирована организационная структура АО «Транснефть – Дружба». Теперь она включает в себя четыре филиала – районных управления: Брянское, Мичуринское, Куйбышевское, а также Пензенское, создаваемое на базе Сызранского районного нефтепродуктопроводного управления.