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Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Днем Победы

09:11 | 09.05.2017 | Общество

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Пенза, 9 мая 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил жителей региона с 72-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Днем Победы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Это день искренней гордости за подвиг военных лет, силу духа и патриотизм миллионов людей, отстоявших право жить, растить детей и внуков, быть гражданами свободной прекрасной страны», — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что благодарная память о свершениях прадедов, дедов и отцов сохранится в сердцах будущих поколений навсегда, а День Победы навечно останется символом мужества и величия, а также немеркнущего достоинства России.

«Мы никогда не забудем солдат, сражавшихся на фронтах, женщин, заменивших мужчин в тылу, детей, прошедших через немыслимые испытания. Все они настоящие герои войны», — добавил Иван Белозерцев.

Обращаясь к ветеранам Великой Отечественной войны, губернатор отметил, что их дела и подвиги стали легендой, а героизм и стойкость переживших войну достойны восхищения.

«Современная молодежь продолжает славные традиции воинов 1940-х годов. Она показывает пример честного исполнения служебного долга и доблестного служения Отечеству», — подчеркнул глава региона.

Он выразил уверенность в том, что при необходимости весь народ вновь грудью встанет на защиту родной земли.

«Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, мирного неба над головой, новых свершений на благо нашей великой Родины!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.
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