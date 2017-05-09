Проспект Победы в Пензе стал центром притяжения горожан 9 мая Общество

Пенза, 9 мая 2017. PenzaNews. Жители и гости Пензы собираются на проспекте Победы, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных празднику 9 Мая.

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Люди начали приходить в сквер «Журавли» задолго до официального начала формирования колонны «Бессмертного полка». Пензенцы выстраиваются в ряды на улице Коммунистической. Среди тех, кто уже встал в колонну, люди всех возрастов — от дошкольников до пенсионеров.

Прилегающие к монументу воинской и трудовой славы пензенцев дороги оцеплены. По краю проезжей части натянуты красно-белые ленты и расставлены металлические ограждения.

На проспекте Победы установлены рамки-металлоискатели, а также выставлены ограждения, вблизи которых дежурят сотрудники полиции и кинологи с собаками. Они останавливают для досмотра жителей с объемными сумками и рюкзаками.

По пути следования горожан организована продажа праздничной атрибутики — воздушных шаров и флажков различных размеров. Кроме того, здесь можно приобрести пилотки по 250–300 рублей, ремни за 400 рублей, а также детские гимнастерки за 500 рублей.

У монумента воинской и трудовой славы пензенцев играет музыка военных лет, что создает особый настрой на проспекте Победы.

В настоящее время завершается формирование колонны «Бессмертного полка», старт движения которой запланирован на 10.30.