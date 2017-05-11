В Пензенской области с начала сезона активности клещей пострадали более 100 человек Общество

Пенза, 11 мая 2017. PenzaNews. 107 человек обратились в медицинские учреждения Пензенской области с начала сезона активности клещей.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления Роспортебнадзора, случаи нападения клещей фиксируются с 25 марта.

«Среди пострадавших 34 человека являются детьми до 14 лет», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что в отношении всех обратившихся приняты стандартные меры профилактики.

«По данным на 11 мая, лабораторно исследовано 88 клещей, снятых с людей. В четырех из них обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза», — добавили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что с января диагностировано три случая заболевания боррелиозом: два — в Пензе, один — в Кузнецке.