Виктор Кувайцев поздравил жителей Пензы с Международным днем семьи Общество

Пенза, 15 мая 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил жителей города с Международным днем семьи, который отмечается в понедельник, 15 мая.

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«Для каждого из нас семья — это главная опора в жизни, источник любви, добра, душевной теплоты. Это место, где нас любят, где всегда поймут и поддержат в трудную минуту. Именно в семье мы делаем свои первые шаги, учимся видеть прекрасное, познаем мир, получаем те нравственные ориентиры, по которым строим свою дальнейшую жизнь», — сказал он.

Мэр Пензы отметил, что муниципалитет прилагает все усилия для того, чтобы укрепить институт семьи и поддержать тех, кто нуждается в социальной помощи.

«Радует, что проведение социальной и демографической политики в городе дает положительные результаты — наблюдается тенденция роста рождаемости и увеличение количества многодетных семей», — добавил Виктор Кувайцев.

Глава администрации города пожелал пензенцам, чтобы у них всегда был повод порадоваться за детей, а старшим членам семьи хватало заботы и внимания.

«Пусть уютный и крепкий очаг согревает и объединяет вас. Счастья вам, радости, здоровья и благополучия!», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.