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Валерий Савельев поздравил пензенцев с Международным днем семьи

11:06 | 15.05.2017 | Общество

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Пенза, 15 мая 2017. PenzaNews. Глава Пензы Валерий Савельев поздравил жителей города с Международным днем семьи, который отмечается в понедельник, 15 мая.

Валерий Савельев поздравил пензенцев с Международным днем семьи

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Семья — это главная опора в жизни: в ней мы черпаем свои силы, она помогает преодолевать нам невзгоды и служит источником гармонии и вдохновения. Именно в семье человек учится основам общения и основам правил поведения, получает первые уроки доброты, нравственности, любви к ближним и к своей Родине. Только в семье он ощущает себя по-настоящему защищенным и счастливым», — отметил он.

Глава города подчеркнул, что здоровая и крепкая семья является залогом жизнеспособности и стабильности общества.

«Именно поэтому поддержка и социальная защита семей с детьми являются одним из наиболее важных направлений работы органов местного самоуправления, и отрадно, что принимаемые властями меры приносят свои плоды», — добавил Валерий Савельев.

По его словам, в Пензе ежегодно увеличивается рождаемость, растет количество семей, в которых воспитываются приемные дети, а также увеличивается количество зарегистрированных браков и сокращается число социально неблагополучных семей.

«Народная мудрость гласит: «Крепка семья, крепка держава!». Я от всей души желаю всем пензенским семьям и тем, кто готовится вступить в брак, крепких семейных уз и нерушимых отношений. Любви вам, взаимопонимания, взаимоуважения и благополучия! Пусть ваш дом будет согрет теплом и озарен счастливыми улыбками! Уверенности в своих силах и веры в будущее!» — резюмировал глава Пензы.
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