В Пензенской области проверят безопасность ГТС Общество

Пенза, 16 мая 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил сотрудникам регионального Минлесхоза провести комиссионные обследования плотин, дамб и водохранилищ.

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«Проинструктируйте специалистов, привлеките представителей [управления по делам] ГО и ЧС и до конца года проведите проверки по каждому объекту — какие требуют капитального ремонта, поддерживают ли балансодержатели их в надлежащем состоянии», — отметил глава региона.

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Губернатор обратил внимание на необходимость обеспечения исправного функционирования гидротехнических объектов, которых в регионе насчитывается более 770.

«Многие предприниматели взяли себе объект, занимаются разведением рыбы, получают деньги, а ГТС на ладан дышит, и есть риск, что выйдет из строя — завтра прорвет плотину, затопит населенный пункт и дома граждан. Мы не должны этого допустить», — добавил он.

Иван Белозерцев распорядился проанализировать возможности включения подлежащих капремонту инженерных объектов в соответствующую федеральную программу, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.