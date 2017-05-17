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Под Пензой председателям садовых обществ напомнили о недопустимости ограничения проезда

15:10 | 17.05.2017 | Общество

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Пенза, 17 мая 2017. PenzaNews. Семинар для председателей садовых обществ состоялся в администрации Пензенского района Пензенской области.

Под Пензой председателям садовых обществ напомнили о недопустимости ограничения проезда

Фото: 58.mchs.gov.ru

С начала весенне-летнего пожароопасного периода в Пензенском районе было зафиксировано более 60 случаев загорания сухой травы и мусора, при этом несколько раз огонь переходил на дачные массивы.

Так, несколько участков и дачных домиков сгорело в садоводческих обществах «Приеланское», «Краснотал», «Малиновка» и «Родничок».

Обращаясь к участникам семинара, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления НД и ПР главного управления МЧС России по Пензенской области Сергей Ветошкин напомнил о недопустимости расширения дачных участков за счет проезжей части.

«Если легковая машина проедет спокойно, то для пожарной техники места недостаточно», — подчеркнул он.

Сергей Ветошкин пояснил, что ширина проездов должна быть не менее 3,5 метров, а установка шлагбаумов в проездах запрещена.

Он также призвал председателей как можно чаще проводить профилактические беседы с жителями и владельцами дачных участков, чтобы уберечь их имущество от огня.

Начальник отдела надзорной деятельности профилактической работы напомнил, что с сотового телефона пожарных можно вызвать по номеру: 101, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Пензенской области.
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