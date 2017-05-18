В Пензе на месяц по маршруту №54 запустят «ЛиАЗ» на газомоторном топливе
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Пенза, 18 мая 2017. PenzaNews. Договоренность об опытной эксплуатации автобуса на газомоторном топливе «ЛиАЗ-5292» по маршруту №54 «Арбековская застава — Аэропорт» достигнута в ходе презентации транспортного средства в четверг, 18 мая.
Фото: Penza-gorod.ru
Автобус осмотрели заместитель главы администрации Пензы Андрей Шевченко, начальник управления транспорта и связи города Максим Иванкин, руководители предприятий-перевозчиков города и представители завода изготовителя.
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Как сообщает пресс-служба мэрии, в ходе презентации обсудили эксплуатацию автобусов, их технические характеристики, стоимость и возможные сроки поставки.
Курсировать новый автобус по муниципальному маршруту регулярных перевозок будет в течение месяца.
Дата выхода «ЛиАЗа» на газомоторном топливе на линию в настоящее время уточняется.