19:30:51 Среда, 24 мая
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Пензе будут оформлять документы по переселению из ветхого жилья в выходные дни

14:18 | 24.05.2017 | Общество

Печать

Пенза, 24 мая 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы поручил в выходные дни организовать работу по оформлению документов, необходимых для подтверждения прав собственников в рамках переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

В Пензе будут оформлять документы по переселению из ветхого жилья в выходные дни

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе аппаратного совещания в среду, 24 мая, он которого заслушал информацию о ходе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

«У нас есть небольшое отставание от графика, мы должны в эти дни подтянуться», — сказал Виктор Кувайцев.

Мэр Пензы рекомендовал наладить межведомственное взаимодействие для более эффективной работы.

«Также следует обратиться с просьбой в УВД города Пензы за помощью в поиске граждан, которые давно не проживают по месту прописки», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.
Актуальное
Читайте также
20-летний житель Пензы оштрафован на 10 тыс. рублей за сбыт стероидов В Пензе наградили лучших предпринимателей
В Пензе кинологи провели показательное занятие для детей-инвалидов В Пензе газоснабжение домов на улице Тихой будет приостановлено 7 июня
В Пачелмском районе мужчина отработает 250 часов за кражу ворот, тележки, бревен и топлива АО «Тандер» оштрафовано за шумную погрузку товара в пензенском «Магните»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама