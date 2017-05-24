В Пензе будут оформлять документы по переселению из ветхого жилья в выходные дни Общество

Пенза, 24 мая 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы поручил в выходные дни организовать работу по оформлению документов, необходимых для подтверждения прав собственников в рамках переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

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В ходе аппаратного совещания в среду, 24 мая, он которого заслушал информацию о ходе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

«У нас есть небольшое отставание от графика, мы должны в эти дни подтянуться», — сказал Виктор Кувайцев.

Мэр Пензы рекомендовал наладить межведомственное взаимодействие для более эффективной работы.

«Также следует обратиться с просьбой в УВД города Пензы за помощью в поиске граждан, которые давно не проживают по месту прописки», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.